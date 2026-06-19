Сергей Макаров и Владимир Мышкин: Почему советский хоккей до сих пор считают школой характера

Представить подобное сегодня практически невозможно. Сборная СССР не просто выиграла у звёзд НХЛ, а полностью их переиграла. Этот матч сделал Мышкина легендой. Чтобы выйти на лёд и сохранить хладнокровие на таком матче под давлением миллионов зрителей, требовался исключительный характер. Владимир Мышкин никогда не был человеком громких заявлений. Он предпочитал говорить делом. Возможно, именно поэтому его история до сих пор вызывает уважение у бывших партнёров и соперников.