«Хочет бегать и защищать маму»: мальчику из Уральска требуется препарат за 1,5 млрд тенге

После того как сыну исполнился год, мама стала замечать, что Дамир отличается от других детей. Он позже начал говорить, ему было трудно подниматься по лестнице, он не мог самостоятельно лазать на детских площадках. Он начал ходить у опоры только в 1 год и 6 месяцев, а самостоятельно пошел в 2 года.