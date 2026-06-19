«Хочет бегать и защищать маму»: мальчику из Уральска требуется препарат за 1,5 млрд тенге

Дамир появился на свет раньше срока — на 34-й неделе беременности. По словам мамы мальчика, беременность проходила непросто: на первом УЗИ врачи обнаружили гематому, была угроза выкидыша. Кенже Санбаева очень переживала и молилась о том, чтобы сохранить малыша. К счастью, позже всё наладилось, и после второго УЗИ врачи сказали, что ребенок развивается нормально.
Роды были преждевременными и стремительными. Дамир родился весом всего 2100 граммов и ростом 46 сантиметров. Но врачи сказали, что мой сын здоров. Мы сделали все положенные прививки, регулярно посещали поликлинику, проходили осмотры.
После того как сыну исполнился год, мама стала замечать, что Дамир отличается от других детей. Он позже начал говорить, ему было трудно подниматься по лестнице, он не мог самостоятельно лазать на детских площадках. Он начал ходить у опоры только в 1 год и 6 месяцев, а самостоятельно пошел в 2 года.
В 2,5 года Дамиру поставили диагноз «задержка речевого развития». Родители стали водить его к специалистам, на занятия с логопедами и дефектологами, комиссии ПМПК, посещали частные развивающие центры.
Когда Дамиру было 5 лет и 8 месяцев, невролог впервые заподозрила страшный диагноз — «мышечная дистрофия Дюшенна». Через несколько месяцев диагноз подтвердили. Это тяжелое генетическое заболевание постепенно разрушает мышцы ребенка. Сначала он перестает бегать и прыгать, затем ходить, а позже болезнь поражает сердце и легкие.
Дамир — очень светлый ребенок. Он любит плавание и посещает бассейн, мечтает занимать призовые места. Любит футбол, мячи и тренажерный зал. Он часто говорит, что хочет быть сильным, быстро бегать, прыгать и защищать свою маму. Он обожает животных и всегда заботится о других.
Каждый день мама видит, как болезнь постепенно отнимает силы у сына. Дамир всё чаще жалуется на боли в ногах. Ему трудно самостоятельно вставать, подъем по лестнице дается с большим трудом, мальчик быстро устает и не может долго ходить.
В 2023 году в автомобильной аварии погиб муж мамы. Она осталась одна с тремя детьми. В марте 2025 года они открыли сбор средств на жизненно необходимый препарат, который доставляет в организм рабочую копию гена, защищающего мышцы. Препарат недоступен в Казахстане, а его стоимость в Дубае составляет 1,5 млрд тенге.
Мама просит не оставаться равнодушными и помочь Дамиру сохранить детство, возможность ходить, бегать, смеяться и мечтать.