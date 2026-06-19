От +15 до +27, дождь и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 19 июня

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 июня снова будет переменчивой. Солнце будут время от времени закрывать тучи, может сорваться дождь. А по области местами обрушится ливень с грозой и градом, задует штормовой ветер. Подробный прогноз на пятницу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.