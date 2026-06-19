В Хабаровске 28 июня назовут имена лауреатов премии Best Fashion Award

Награды вручат за смелость в экспериментах и выход из зоны комфорта, за творческий подход, который меняет правила игры, а также за профессиональный прорыв и стремление развиваться в индустрии моды. Мероприятие пройдёт в М Холле, вход — строго по пригласительным.