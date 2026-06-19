В Хабаровске 28 июня назовут имена лауреатов премии Best Fashion Award

В Хабаровске 28 июня состоится церемония вручения премии Best Fashion Award. Организаторами выступают международное модельное агентство БЭСТ и национальная дирекция международных проектов и культурного обмена. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали организаторы, премия станет кульминацией целого сезона масштабных проектов, показов и выездов. В течение нескольких месяцев модели оттачивали мастерство на подиумах, дизайнеры представляли смелые концепции, а каждый участник стремился выйти за рамки привычного. Специалисты агентства внимательно наблюдали за этим процессом, фиксируя прогресс и отмечая креативные решения.
Главный принцип Best Fashion Award — исключительная заслуженность. Стать номинантом или лауреатом нельзя за деньги. Приглашение получают только те участники, которые в течение сезона продемонстрировали выдающиеся результаты. Организаторы лично отбирают кандидатов на основе наблюдений, анализа работы на проектах и профессионального прогресса.
— Мы убеждены, что престиж премии измеряется не финансовым вкладом, а реальными достижениями. Это способ сказать «спасибо» тем, кто вкладывал душу в своё дело и доказал свою профессиональную состоятельность, — подчеркнули в агентстве БЭСТ.
Награды вручат за смелость в экспериментах и выход из зоны комфорта, за творческий подход, который меняет правила игры, а также за профессиональный прорыв и стремление развиваться в индустрии моды. Мероприятие пройдёт в М Холле, вход — строго по пригласительным.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru