Народные приметы на 20 июня: чего нельзя делать в Федотов день?

В народе эту дату прозвали Федот Урожайник или Федот Страж. Первое имя родилось из наблюдений за погодой: по погоде в этот день на Руси судили, какой будет рожь. Второе название получилось из поверья, что святой охраняет водоемы, обрезая русалкам волосы и лишая их силы, а значит, с этого дня можно купаться в реках и озерах.