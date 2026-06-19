Народные приметы на 20 июня: чего нельзя делать в Федотов день?

20 июня — день памяти мученика Феодота Анкирского. Он укрывал в своем доме христиан, скрывавшихся от преследований, хоронил тела замученных единоверцев и за это после жестоких пыток был казнён мечом.
В народе эту дату прозвали Федот Урожайник или Федот Страж. Первое имя родилось из наблюдений за погодой: по погоде в этот день на Руси судили, какой будет рожь. Второе название получилось из поверья, что святой охраняет водоемы, обрезая русалкам волосы и лишая их силы, а значит, с этого дня можно купаться в реках и озерах.
Сегодня мы вспомним приметы, известные в прошлые столетия, и выясним, как не навлечь беду на себя и близких.
Народные приметы на 20 июня: что нельзя делать.
Наши предки говорили, что день не подходит для любовных признаний. Считалось, что объяснения в чувствах или предложение руки и сердца 20 июня обернутся отказом или безответной любовью.
Категорически не рекомендовалось носить серебряные украшения. В народе верили, что этот металл будет «вытягивать» из человека жизненные силы.
Незамужним девушкам строго-настрого запрещалось ходить с распущенными волосами. По поверьям, Федот-страж бродит вокруг водоемов с серпом и может перепутать девушку с русалкой — тогда он лишится своей шевелюры.
День считался неудачным для денежных операций. Нельзя было давать взаймы и брать в долг — наши пращуры верили, что деньги не вернутся, а финансовое положение семьи пошатнется.
Не стоит выяснять отношения с друзьями и вспоминать о прошлых обидах, так как можно нажить себе врагов.
Не разрешается выходить из дома в грязной или мятой одежде — к нищете.
Наконец, не следует доедать обед за детьми. Так можно их удачи лишить. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 20 июня: что можно делать.
В давние времена в Федотов день было принято заниматься стиркой. Хозяйки специально копили белье, чтобы выстирать все сразу. Наши предки не сомневались: чем больше вещей перестираешь, тем прочнее будет финансовое положение семьи. Все чистое развешивали сушиться во дворе, чтобы ветер «выдул» из вещей все болезни.
Разрешалось убираться дома, но переставлять мебель или браться за ремонт люди не решались. Бытовало мнение, что 20 июня можно потревожить Домового. Если дух осерчает, то не даст покоя ни детям, ни взрослым.
Хорошо в этот день отправиться на прогулку и, если позволяет погода, сходить искупаться. В старину говорили, что к 20 июня русалки перестают мешать людям и не представляют для них опасности.
Можно трудиться в огороде и пересаживать домашние растения. Нелишним будет отправиться на рынок, чтобы пополнить запасы продовольствия. Удачными будут и покупки предметов интерьера.
Особую роль на Руси играла благотворительность. Тем, кто помогает нуждающимся, не жалеет хлеба для голодных и крова для путников, можно не бояться голода и нищеты. Все добро вернется сторицей.
В этот день можно помириться с близким человеком. Если в прошлом у вас были разногласия, сейчас самое время поговорить по душам и попросить прощения.
Чтобы не было проблем с деньгами, можете приобрести для себя новый кошелек. Выбирайте красный: на Руси этот цвет считали символом достатка и богатства.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 20 июня.
Теплая и ясная погода 20 июня считалась в давние времена обещанием богатого урожая зерна.
Дождливый день — к «тощему» колосу и скудному урожаю.
Если утром на траве нет росы, стоит готовиться к ливню.
Гром во время дождя — к знойному лету.
Если на улице много бабочек, хорошая погода установится минимум на неделю. Осадков можно не ждать.
Туман предупреждает о потеплении, северный ветер — о похолодании.
Именинники 20 июня.
В этот день именины отмечают Антон, Валерия, Зинаида, Иван, Калерия, Мария, Севастьяна, Степан, Тарас и Федот.