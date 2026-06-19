Трое хабаровских выпускников сдали профильную математику на 100 баллов

После пяти экзаменов в Хабаровском крае уже 24 стобалльных результата. Больше всего — по русскому языку, где максимальный балл набрали 11 человек. Ещё семь стобалльных работ у выпускников по химии, три — по профильной математике, две — по литературе и одна — по истории.