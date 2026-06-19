Трое хабаровских выпускников сдали профильную математику на 100 баллов

В Хабаровском крае стали известны результаты ЕГЭ по математике. Максимальные 100 баллов за профильный уровень получили трое одиннадцатиклассников, сообщили в министерстве образования и науки края.
Стобалльниками стали выпускники Лицея инновационных технологий Хабаровска Роман Ибрагимов и Егор Пугаков, а также Артём Юдин из Математического лицея. Всего профильную математику в регионе сдавали 2666 школьников.
Ещё 16 выпускников показали результаты от 95 до 99 баллов. Среди них ученики Краевого центра образования, хабаровских школ № 1, 30, 77, 80, гимназии № 1, Лицея инновационных технологий, лицея «Ступени», Математического лицея, школ № 16 и 32 Комсомольска-на-Амуре, школы № 2 Николаевска-на-Амуре и школы посёлка Дормидонтовка Вяземского округа.
Базовую математику сдавали 2647 человек. Оценку «5» получили 1009 выпускников.
После пяти экзаменов в Хабаровском крае уже 24 стобалльных результата. Больше всего — по русскому языку, где максимальный балл набрали 11 человек. Ещё семь стобалльных работ у выпускников по химии, три — по профильной математике, две — по литературе и одна — по истории.
Высокие результаты от 95 до 99 баллов показали 89 школьников, шестеро из них набрали такие баллы сразу по двум предметам. Выпускники, получившие на ЕГЭ 95 баллов и выше, могут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова.
Основной период ЕГЭ продлится до 9 июля. 19 июня школьники сдают информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам, с 22 по 25 июня пройдут резервные дни, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по выбору.