День молодёжи в Красноярске пройдёт под девизом «Мечта. Гордость. Единство»

В последнюю субботу июня Красноярск вместе со всей страной отметит День молодёжи. Праздничные мероприятия объединит тема «Мечта. Гордость. Единство», отметили в мэрии Красноярска. Главной событийной площадкой станет территория Татышев-парка. Ее условно разделят на четыре тематические зоны: «Мечта» — эволюция игровых технологий, химические опыты, мастер-классы. «Гордость» — встречи с участниками специальной военной операции, спасателями, врачами, спортсменами и работниками крупных предприятий города. «Единство» — знакомство с культурой народов, проживающих на территории России. «Молодость» — сцена на которой выступят молодые красноярские музыканты и резиденты молодёжного центра «Новые имена». Приглашенной звездой станет DJ Smash. Кроме того, запланированы выставки, кинопоказ, караоке с оркестром и акция, претендующая на попадание в Книгу рекордов России, площадки от молодёжных центров, волонтёрского и военно-спортивного центра, интерактивные занятия. По традиции, в этот день изменится мелодия на главных городских часах. Выберут композицию сами красноярцы. 12+