Муралы художников из 14 стран стали новой визиткой Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги второго международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре». В этом году проект объединил 15 команд из 14 стран, сообщили в городской администрации.
Художники создавали национальные символы на стенах знаковых городских объектов. Среди участников были профессиональные авторы, начинающие художники и иностранные студенты. Помогали им хабаровские студенты-волонтёры — с адаптацией, общением и воплощением эскизов.
По сравнению с прошлым годом география фестиваля расширилась: тогда в Хабаровск приехали представители 11 государств. Теперь проект стал заметнее и для городской среды, и для международных связей — уличное искусство превращает обычные стены в открытую галерею под небом.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что фестиваль продолжат проводить и в следующем году.
«Искусство не имеет границ, а Хабаровск всегда открыт для верных друзей. Такие проекты сближают народы и позволяют больше узнавать о культуре друг друга», — сказал он.
Иностранные участники тоже оставили позитивные отзывы об атмосфере города. Представитель Республики Конго Минанг Эдсон Ореоль рассказал, что для него было честью нарисовать символ своей страны на стене в Хабаровске, где работу увидят тысячи людей. Участник из Йемена Аль-Бакри Халед Мохаммед Ахмад Абдулла назвал фестиваль событием, которое объединило людей из разных стран, и поблагодарил город за тёплый приём.