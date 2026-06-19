Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муралы художников из 14 стран стали новой визиткой Хабаровска

По сравнению с прошлым годом география фестиваля расширилась: тогда в Хабаровск приехали представители 11 государств.

В Хабаровске подвели итоги второго международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре». В этом году проект объединил 15 команд из 14 стран, сообщили в городской администрации.

Художники создавали национальные символы на стенах знаковых городских объектов. Среди участников были профессиональные авторы, начинающие художники и иностранные студенты. Помогали им хабаровские студенты-волонтёры — с адаптацией, общением и воплощением эскизов.

По сравнению с прошлым годом география фестиваля расширилась: тогда в Хабаровск приехали представители 11 государств. Теперь проект стал заметнее и для городской среды, и для международных связей — уличное искусство превращает обычные стены в открытую галерею под небом.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что фестиваль продолжат проводить и в следующем году.

«Искусство не имеет границ, а Хабаровск всегда открыт для верных друзей. Такие проекты сближают народы и позволяют больше узнавать о культуре друг друга», — сказал он.

Иностранные участники тоже оставили позитивные отзывы об атмосфере города. Представитель Республики Конго Минанг Эдсон Ореоль рассказал, что для него было честью нарисовать символ своей страны на стене в Хабаровске, где работу увидят тысячи людей. Участник из Йемена Аль-Бакри Халед Мохаммед Ахмад Абдулла назвал фестиваль событием, которое объединило людей из разных стран, и поблагодарил город за тёплый приём.