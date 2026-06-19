Муралы художников из 14 стран стали новой визиткой Хабаровска

Иностранные участники тоже оставили позитивные отзывы об атмосфере города. Представитель Республики Конго Минанг Эдсон Ореоль рассказал, что для него было честью нарисовать символ своей страны на стене в Хабаровске, где работу увидят тысячи людей. Участник из Йемена Аль-Бакри Халед Мохаммед Ахмад Абдулла назвал фестиваль событием, которое объединило людей из разных стран, и поблагодарил город за тёплый приём.