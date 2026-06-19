До 80 рублей повысится стоимость проезда в автобусах в Комсомольске-на-Амуре

В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило уведомление от ООО «Техника и технологии» и ООО «Дальавтотранс» о том, что со 2 июля на маршрутах № 1 «3-й микрорайон — ул. Уральская» (перевозчик ООО «Дальавтотранс»), № 3 «ул. Юбилейная — ул. Уральская» и № 6 «мкр. Индустриальный — ул. Уральская» (перевозчик ООО «Техника и технологии») повысится стоимость проезда с 70 рублей до 80 рублей.
Перевозчики пояснили, что повышение тарифа является вынужденной мерой и связано с ростом стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей, аренды недвижимости и увеличением налоговой нагрузки.
Администрация города готовит обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой рассмотреть законность данного решения перевозчиков.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске на маршрутах №№ 13, 16В-1, 29К тариф вырастет до 60 рублей, а с 1 июля за проезд в автобусе № 89 надо будет раскошелиться на 67 рублей.