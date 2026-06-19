До 80 рублей повысится стоимость проезда в автобусах в Комсомольске-на-Амуре

В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило уведомление от ООО «Техника и технологии» и ООО «Дальавтотранс» о том, что со 2 июля на маршрутах № 1 «3-й микрорайон — ул. Уральская» (перевозчик ООО «Дальавтотранс»), № 3 «ул. Юбилейная — ул. Уральская» и № 6 «мкр. Индустриальный — ул. Уральская» (перевозчик ООО «Техника и технологии») повысится стоимость проезда с 70 рублей до 80 рублей.