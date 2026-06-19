Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, известный резкими высказываниями в адрес России, сможет сохранить свой пост при условии прогресса в отношениях с Китаем. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа.
«Если они будут удовлетворительными, все будет в порядке, то, я надеюсь, господин Будрис сможет остаться на своем посту. Если нет, то мы посмотрим на этот вопрос по-другому», — сказал он в интервью LRT.
Напомним, Будрис подвергается критике за открытые призывы НАТО наносить удары по российским объектам в Калининградской области. В частности, по базам ПВО и ракетным комплексам.
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что по российской военной доктрине блокировка любого субъекта Федерации приравнивается к объявлению войны. По его словам, если будет закрыт транзит в Калининградской области, то сама Литва может лопнуть.