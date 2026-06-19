Боец с позывным Турбина получил от красноярцев мотоцикл «Конёк-горбунок» (видео)

«Наш “Конёк-горбунок” вышел на финишную прямую до зоны выполнения боевых задач. Хочу поблагодарить Красноярский Народный фронт и группу “ПроДвижение”. Я прочитал ваше письмо, оно меня очень тронуло. Чувствуется поддержка сибиряков, она продвигает наши боевые действия, и мы победим», — сказал Турбина.