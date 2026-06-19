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Боец с позывным Турбина получил от красноярцев мотоцикл «Конёк-горбунок» (видео)

Красноярские волонтеры передали бойцу с позывным Турбина кроссовый мотоцикл, который поможет военным в выполнении оперативных задач.

Красноярские волонтеры передали бойцу с позывным Турбина кроссовый мотоцикл, который поможет военным в выполнении оперативных задач. Технику вручил представитель Народного фронта в Красноярском крае Сергей Скрипкин.

Ранее участники группы северной ходьбы «ПроДвижение» из Красноярска передали в Народный фронт три мотоцикла. Волонтеры ласково назвали их «Сивки-Бурки». Чтобы отличать этот мотоцикл от двух других, бойцы дали ему другое «сказочное» название — «Конёк-Горбунок».

«Наш “Конёк-горбунок” вышел на финишную прямую до зоны выполнения боевых задач. Хочу поблагодарить Красноярский Народный фронт и группу “ПроДвижение”. Я прочитал ваше письмо, оно меня очень тронуло. Чувствуется поддержка сибиряков, она продвигает наши боевые действия, и мы победим», — сказал Турбина.

Вместе с мотоциклом Народный фронт передал бойцам 55-й горной мотострелковой бригады гуманитарный груз, собранный жителями Красноярского края.

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