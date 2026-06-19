Вдова бойца СВО из Хабаровского края добилась пенсии через прокуратуру

В Хабаровском крае супруге погибшего участника СВО назначили пенсию по потере кормильца после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Женщина обратилась за помощью в Амурскую городскую прокуратуру. Проверка показала, что заявительница длительное время не могла получить положенную меру поддержки, хотя необходимые документы у неё были.
Прокуратура подключилась к решению вопроса и организовала взаимодействие с военным комиссариатом Хабаровского края. После этого оформление пенсии удалось сдвинуть с места.
В результате супруге погибшего военнослужащего назначили выплату по потере кормильца. Надзорное ведомство подчеркнуло, что права семьи восстановлены.