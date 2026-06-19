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Вдова бойца СВО из Хабаровского края добилась пенсии через прокуратуру

Проверка показала, что заявительница длительное время не могла получить положенную меру поддержки, хотя необходимые документы у неё были.

В Хабаровском крае супруге погибшего участника СВО назначили пенсию по потере кормильца после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Женщина обратилась за помощью в Амурскую городскую прокуратуру. Проверка показала, что заявительница длительное время не могла получить положенную меру поддержки, хотя необходимые документы у неё были.

Прокуратура подключилась к решению вопроса и организовала взаимодействие с военным комиссариатом Хабаровского края. После этого оформление пенсии удалось сдвинуть с места.

В результате супруге погибшего военнослужащего назначили выплату по потере кормильца. Надзорное ведомство подчеркнуло, что права семьи восстановлены.