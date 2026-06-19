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Надпись «Сталинград» появится у ж/д вокзала «Волгоград-1»

Архитекторы Центра «ВЯЗ» анонсировали установку огромной надписи «Сталинград» на площади у железнодорожного.

Архитекторы Центра «ВЯЗ» анонсировали установку огромной надписи «Сталинград» на площади у железнодорожного вокзала «Волгоград-1». Высота букв составит около 1,7 метра.

— Именно с железнодорожного вокзала для многих начинается знакомство с Волгоградом, формируется первое впечатление о его характере, истории и смыслах. Поэтому нам было важно, чтобы обновлённое пространство не только отвечало современным требованиям комфорта и благоустройства, но и отражало уникальную идентичность города, — пояснили сотрудники «ВЯЗа».

Установка надписи, по их словам, является одним из элементов масштабной реконструкции территории Привокзальной площади.

Эскиз Центра «ВЯЗ».

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