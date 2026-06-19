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К 165-летию Красноярской епархии подготовили фильм «Живое наследие»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 165-летию Красноярской епархии подготовлен документальный фильм «Живое наследие» о развитии православия в Приенисейской Сибири.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 165-летию Красноярской епархии подготовлен документальный фильм «Живое наследие» о развитии православия в Приенисейской Сибири.

Картина рассказывает путь от первой часовни до современной Красноярской митрополии. В центре фильма — история веры, служения и преемственности поколений: миссионеров, священнослужителей, монашествующих, мирян, новомучеников и исповедников.

Авторы показывают, как православная жизнь сохранялась в годы испытаний и возрождалась через труд, молитву, милосердие, воспитание молодежи и заботу о ближних.

Одним из символов этой преемственности в фильме стал проект воссоздания кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке. Он должен стать одним из духовных центров Красноярска.