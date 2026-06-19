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Обновленный сквер Леонарда Эйлера открыли на 10-й линии Васильевского острова

В парке появились удобные дорожки, скамейки, навесы с качелями и не только.

Источник: Комсомольская правда

На 10-й линии Васильевского острова торжественно открыли обновленный сквер Леонарда Эйлера. Зеленую зону благоустроили по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Сквер преобразился — в нем появились удобные дорожки, скамейки, навесы с качелями, игровые комплексы и современное освещение. Также отремонтировано ограждение, высажены новые деревья и кустарники. Центральным элементом стал арт-объект в виде числа Эйлера.

— Жители района просили улучшить состояние сквера между домами 31−33 и 37, и их пожелание было учтено. Теперь это комфортное и уютное место для прогулок семей с детьми, студентов и местных жителей, — рассказали в пресс-службе Смольного.

Сквер назван в честь академика Петербургской Академии наук Леонарда Эйлера, который сделал значительный вклад в математику, физику и механику. Он расположен рядом со старым зданием математико-механического факультета СПбГУ (ныне Институт наук о Земле), детскими учреждениями и станцией метро «Василеостровская».

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