Politico: Контакты Кошты с Москвой вызвали недовольство в ЕС

Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) возмущены контактами главы Европейского совета Антониу Кошты с Россией. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в газете Politico.
— Коммуникация ЕС с Кремлем вызвала яростную негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств, которые жаловались на то, что их не проинформировали, — уточнили в материале.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский считает, что диалог между Москвой и Берлином находится на крайне низком уровне. Сейчас невозможно говорить о предпосылках для его возобновления.
Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, говорил, что Хельсинки следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это отметила, что для нормализации отношений слов не хватит, в первую очередь нужны реальные шаги.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен добавил, что Финляндии нужно задуматься об открытии границ и незамедлительно приступить к восстановлению взаимоотношений между странами.