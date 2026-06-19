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Politico: Контакты Кошты с Москвой вызвали недовольство в ЕС

Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) возмущены контактами главы Европейского совета Антониу Кошты с Россией. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в газете Politico.

Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) возмущены контактами главы Европейского совета Антониу Кошты с Россией. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в газете Politico.

— Коммуникация ЕС с Кремлем вызвала яростную негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств, которые жаловались на то, что их не проинформировали, — уточнили в материале.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский считает, что диалог между Москвой и Берлином находится на крайне низком уровне. Сейчас невозможно говорить о предпосылках для его возобновления.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, говорил, что Хельсинки следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это отметила, что для нормализации отношений слов не хватит, в первую очередь нужны реальные шаги.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен добавил, что Финляндии нужно задуматься об открытии границ и незамедлительно приступить к восстановлению взаимоотношений между странами.

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