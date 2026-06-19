В три района Новосибирской области поступили семь новых автобусов

В Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» три муниципалитета получили семь новых автобусов для внутренних маршрутов, сообщает Министерство транспорта региона.
Три машины марки ПАЗ-3205 направят в Куйбышевский район, по две единицы — в Чановский и Кыштовский. Сейчас техника проходит приемку и вскоре выйдет на рейсы.
Перевозчики воспользовались программой льготного лизинга, которая позволяет компенсировать до 40% стоимости транспорта из федерального бюджета. По словам замминистра транспорта региона Евгения Тюрина, это удобный механизм для обновления парка и увеличения доли новых автобусов в Новосибирской области.
Всего в 2026 году по нацпроекту планируют приобрести 20 автобусов. Целевой показатель — 85% техники в нормативном состоянии к 2030 году.