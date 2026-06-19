В Прикамье энергетики отсудили у «Соликамскбумпрома» более 408 млн рублей

В данный момент предприятие находится в тяжелом финансовом положении. С марта по середину мая текущего года общество было признано ответчиком по более чем 200 искам на общую сумму около 2,49 млрд руб. В свою очередь АО «Соликамскбумпром» обратилось к федеральным властям за господдержкой. Для поиска стратегического инвестора компания привлекла ООО «ВТБ Трейдинг».