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С начала года вокзал «Ростов-Главный» отправил 1,8 млн пассажиров

Вокзалы Северо-Кавказской железной дороги с января по май 2026 года обслужили 14,6 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Источник: Коммерсантъ

Вокзалы Северо-Кавказской железной дороги с января по май 2026 года обслужили 14,6 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Лидером по пассажиропотоку стал вокзальный комплекс Адлера — 2,2 млн человек. На второй позиции — «Ростов-Главный» с 1,8 млн, на третьей — Сочи с 1,6 млн, на четвертой — «Краснодар-1» с 1,5 млн пассажиров.

В число крупных также вошли вокзалы Кисловодска (510 тыс.), Пятигорска (500 тыс.), Ессентуков (490 тыс.), Туапсе (440 тыс.), Анапы (440 тыс.) и Новороссийска (440 тыс.). Замыкают список вокзал «Сириус» в Олимпийском парке (400 тыс.), Минеральные Воды (380 тыс.) и Лазаревская (370 тыс.).

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