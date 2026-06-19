Хабаровские поставщики топлива договорились закрывать перебои на местах

Сейчас на АЗС «Трансбункер» и «Норт-Стар» бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают только организациям, а жителям продают дизельное топливо. На станциях «Регион» и «Биксур» населению доступен АИ-92 — как в бак автомобиля, так и в канистры для моторных лодок. На «ДВ Регион» бензин также есть, но действует ограничение: не больше 30 литров в одни руки.