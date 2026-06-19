Хабаровские поставщики топлива договорились закрывать перебои на местах

В Хабаровском крае независимые сети АЗС и крупные поставщики топлива договорились лучше координировать поставки в Советско-Гаванский и Ванинский районы. Там ситуация с бензином остаётся напряжённой, но управляемой, сообщили в министерстве энергетики края.
Глава ведомства Герман Тютюков по поручению губернатора работает в муниципалитетах на месте. Он объехал автозаправки, поговорил с водителями и операторами, а также провёл совещание с владельцами всех 15 АЗС, которые работают в двух районах.
На встрече отдельно разобрали логистику, объёмы поставок, текущие запасы и цены. По итогам участники рынка договорились быстрее обмениваться информацией и распределять топливо равномернее, чтобы жители не сталкивались с пустыми колонками в дни повышенного спроса.
«Определённый дефицит всё ещё есть, но запасы регулярно пополняются, а перебои носят локальный характер. Важно, что мы наладили диалог с бизнесом: решения теперь будут приниматься быстрее, а информация о наличии бензина станет прозрачнее», — сказал Герман Тютюков.
Накануне в муниципалитеты поступило 25 тонн АИ-92, ещё 32 тонны топлива находятся на подходе. В минэнерго подчёркивают, что поступающие объёмы сразу направляют в продажу.
Сейчас на АЗС «Трансбункер» и «Норт-Стар» бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают только организациям, а жителям продают дизельное топливо. На станциях «Регион» и «Биксур» населению доступен АИ-92 — как в бак автомобиля, так и в канистры для моторных лодок. На «ДВ Регион» бензин также есть, но действует ограничение: не больше 30 литров в одни руки.
Вопрос стабилизации поставок топлива правительство Хабаровского края продолжает прорабатывать с Правительством РФ, федеральными ведомствами и нефтяными компаниями.