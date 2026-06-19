Жителям Ростова-на-Дону нужно 6 млн рублей сбережений для комфортной жизни после завершения карьеры

В Ростове-на-Дону каждый шестой формирует дополнительный капитал на пенсию.
Большинство это делают только после 40 лет, следует из исследования СберНПФ — партнёра СберИнвестиций. Опрошенные хотели бы получать почти 59 тысяч рублей в месяц и накопить около 6 млн рублей, чтобы жить с комфортом после завершения трудовой деятельности.
16% жителей Ростова-на-Дону регулярно или время от времени откладывают на пенсию. Это примерно столько же, сколько и в среднем по стране. Однако 71% сберегателей начинают копить на эту цель после 40 лет.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Жители Ростова-на-Дону рассчитывают сохранять привычный образ жизни и уровень потребления даже после завершения карьеры. Для достатка участникам опроса нужно получать 58,6 тысячи рублей в месяц, а также обладать финансовым резервом в 5,8 млн рублей. Пока люди копят на эту цель после 40 лет. Однако если начать раньше, то вкладывая по 2−3 тысячи рублей в месяц, можно ставить даже более амбициозные цели. Главное — откладывать регулярно. Делать это можно, например, с программой долгосрочных сбережений. По ней на личные взносы начисляют доплату от государства».
Допустим, ростовчанин с доходом до 80 тысяч рублей в месяц подключает программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 18 лет, отчисляет в неё по 3 тысячи рублей в месяц и полученный возврат налога. В 55 лет при доходности 10,31% годовых на его счёте окажется 23,65 млн рублей. Средства можно снять целиком или разбить на 15 лет по 131 тысяче рублей в месяц. Накопить столько же в 40 лет получится, если ежемесячно откладывать 51 тысячу рублей.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Установку на “поздние” сбережения надо менять. В этом могут помочь работодатели: например, рассказывать, как формировать пенсионный капитал через корпоративные решения или программу долгосрочных сбережений. Такой подход поможет увеличить будущий доход россиян на 30−50%».
Опрос прошел в мае 2026 года среди 11 тысяч респондентов из 37 крупных городов России.
Источник: пресс-служба Сбербанка.