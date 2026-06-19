Жителям Ростова-на-Дону нужно 6 млн рублей сбережений для комфортной жизни после завершения карьеры

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Жители Ростова-на-Дону рассчитывают сохранять привычный образ жизни и уровень потребления даже после завершения карьеры. Для достатка участникам опроса нужно получать 58,6 тысячи рублей в месяц, а также обладать финансовым резервом в 5,8 млн рублей. Пока люди копят на эту цель после 40 лет. Однако если начать раньше, то вкладывая по 2−3 тысячи рублей в месяц, можно ставить даже более амбициозные цели. Главное — откладывать регулярно. Делать это можно, например, с программой долгосрочных сбережений. По ней на личные взносы начисляют доплату от государства».