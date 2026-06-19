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В Хабаровске проходит региональный этап V открытого Кубка ДФО «Игры ГТО»

Соревнования продлятся до 21 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске стартовал региональный этап V открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026». На площадке Краевого центра единоборств до 21 июня себя покажут как любители спорта, так и профессионалы своего дела старше 18 лет. Победитель выступит в финале главных соревнований в рамках Восточного экономического форума, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участники соревнований пройдут комплекс функциональных упражнений на силу, скорость и выносливость. В числе заданий — бег с гантелью, прыжки, отжимания, становая тяга, а также упражнения на турнике. Для школьников от 14 до 17 лет при этом организовали отдельный специальный отбор.

— В этом году очень красивая площадка, и с каждым годом уровень участников растет. Вот сегодня выступали дети — в прошлом году у них были сложности на отжиманиях, а сейчас они просто пролетают их и не замечают. Я всех зову участвовать — движения здесь понятные и доступные: приседания, отжимания, пресс. Ничего сложного нет, нужно просто показать максимально хорошее время, — рассказала участница отбора Евгения Яворская.

На сегодняшний день в Хабаровском крае к выполнению нормативов ГТО приступили свыше 19,5 тыс. жителей, включая детей от шести лет. На знаки отличия нормативы сдали более 14,6 тыс. спортсменов. Почти тысяча из них получила золотой знак. Серебряный и бронзовый знаки получили 4,4 и 4,3 тыс. человек соответственно.