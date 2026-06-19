В Хабаровске проходит региональный этап V открытого Кубка ДФО «Игры ГТО»

— В этом году очень красивая площадка, и с каждым годом уровень участников растет. Вот сегодня выступали дети — в прошлом году у них были сложности на отжиманиях, а сейчас они просто пролетают их и не замечают. Я всех зову участвовать — движения здесь понятные и доступные: приседания, отжимания, пресс. Ничего сложного нет, нужно просто показать максимально хорошее время, — рассказала участница отбора Евгения Яворская.