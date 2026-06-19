Учёные предложили, как сделать воздух в городах чище

В последние годы экологическая ситуация в Красноярском крае улучшается, но есть куда расти. Частный сектор, как в краевом центре, так и на уровне региона в целом, планомерно переводят на альтернативные виды отопления, а учёные предлагают проекты дополнительных мер, которые могут благотворно сказаться как на экологии, так и на экономике.
Курс на экологичность.
На сегодняшний день в краевом центре на экологичное отопление перешли более 3,8 тыс. домовладений, а в крае экологическую модернизацию провели в более чем 4,5 тыс. частных домов. Лидеры по популярности — автоматические твердотопливные котлы.
По данным пресс-службы регионального Минэкологии, эффект от модернизации оборудования подтверждается лабораторными исследованиями. Концентрация бензапирена при использовании котлов с ручной загрузкой составляет 0,33 мг/м³ — автоматические котлы выигрывают с результатом 0,000108 мг/м³. Выбросы оксида углерода снижаются с 16 760 мг/м³ до 81 мг/м³, взвешенных частиц — с 2,933 г/м³ до 0,0039 г/м³, диоксида серы — с 294,67 мг/м³ до 17 мг/м³. Удельный выброс загрязняющих веществ при использовании бурого угля сокращается более чем в 60 раз.
Владельцы домов отмечают, что пользоваться оборудованием легко и удобно. Ранее при использовании печей и котлов с ручной загрузкой в топку приходилось закладывать большой объём топлива, которое тлело и сгорало неконтролируемо. Автоматизированные котлы подают топливо порционно, и при высокой температуре оно сгорает полностью.
Но в вопросах экологии совершенству предела нет. Поэтому учёные СФУ предлагают рассмотреть дополнительный вариант, который позволит решить сразу две задачи — улучшить качество воздуха и поддержать краевых производителей.
В помощь местной экономике.
Речь идёт о переводе частных домов на отопление пеллетами. По оценкам специалистов, использование этого более экологичного, нежели уголь, топлива приведёт к новым показателям чистоты воздуха и принесёт экономическую выгоду региональным предпринимателям, которые потеряли рынки сбыта в связи с запретом экспорта продукции в страны Европы.
По словам завлабораторией экономики климатических изменений и экологического развития СФУ Антона Пыжева, после введения санкций ЕС объём производства пеллет в стране упал примерно на две трети. Этому виду топлива сложно конкурировать с углём: последний всегда будет дешевле. Но если государство вложит средства в закупку пеллет, в плюсе останутся и экология, и компании.
Реальна ли такая перспектива? Учёный считает, что да.
«Краевая власть открыта для активного диалога. И, думаю, рано или поздно он приведёт к тому, что мы внесём определённый вклад в более быстрое решение проблемы экологии и многих других. Темпы перевода частных домовладений на экологичные виды топлива есть куда ускорять. И сделать это можно, применяя дополнительные меры», — считает Антон Пыжев.
Некоторые владельцы частных домов в Красноярском крае уже перешли на использование пеллет и отмечают их удобство.
«Во-первых, с ними проще обращаться: они достаточно лёгкие, не нужно тяжёлые вёдра угля закидывать в бункер. Во-вторых, в котельной стало намного чище, нет постоянной угольной сажи. И конечно, для нас это более выгодно, потому что в нашем городе есть несколько точек производства пеллет, и дешевле купить их, чем заказывать тонны угля», — рассказывает Светлана из Лесосибирска.
Время и терпение.
Учёные СФУ подсчитали, что в случае перевода примерно половины частных домов Красноярска на отопление пеллетами затраты на реализацию программы, включая установку пеллетных котлов, не должны превысить установленного объёма финансирования по программе «Чистый воздух».
Но помимо средств потребуется и тщательная подготовка. Необходимо собрать сведения о количестве жилых домов на печном отоплении, видах используемого топлива, характеристиках имеющегося отопительного оборудования и возможности установки нового. Информацию о плюсах пеллет нужно будет довести до конечного потребителя, а для этого необходимо развёртывание информационной кампании.
«Нам как потребителям хочется, чтобы любые проблемы в городе — например, вопрос выбросов в атмосферу загрязняющих веществ — решались по щелчку пальцев. Но проработка значимых задач требует включения огромного механизма. Поэтому всё делается не так быстро, но делается», — отмечает Антон Пыжев.
По данным администрации Красноярского края, модернизация отопительных систем частного сектора — одно из ключевых направлений федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году установку нового оборудования для улучшения экологической ситуации запланировали более чем в 1,8 тыс. частных домов в Лесосибирске, Красноярске, Ачинске и Минусинске.