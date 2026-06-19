Учёные предложили, как сделать воздух в городах чище

«Во-первых, с ними проще обращаться: они достаточно лёгкие, не нужно тяжёлые вёдра угля закидывать в бункер. Во-вторых, в котельной стало намного чище, нет постоянной угольной сажи. И конечно, для нас это более выгодно, потому что в нашем городе есть несколько точек производства пеллет, и дешевле купить их, чем заказывать тонны угля», — рассказывает Светлана из Лесосибирска.