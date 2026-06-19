Приостановленное из-за болезни дело блогера Лерчек передали другому судье

Кроме того, известный телеведущий Отар Кушанашвили публично выразил сомнения относительно информации о том, что Лерчек проходит лечение в НИИ клинической онкологии имени Н. Н. Блохина. Он отметил, что тоже лечится на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда он спросил, никто не был в курсе, что там лечится и какой-то блогер.