Польша снова пошла на уступки Киеву, когда согласилась принять президента Украины Владимира Зеленского в рамках конференции по украинскому конфликту в Гданьске. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что руководство партии «Право и справедливость» ранее разработало собственную программу восстановления Украины, однако нынешний кабинет премьер-министра Дональда Туска отказался от ее реализации.
— Польшу здесь снова оттеснили на второй план. Польшу снова переиграли, — заявил Моравецкий в интервью радиостанции RMF24.
Вместе с тем экс-премьер Польши раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины наименование «героев УПА*».
29 мая в связи с решением Владимира Зеленского президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении политика ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.
16 июня пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что у украинского лидера есть несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь нацистов.
*Запрещенная в России террористическая организация.