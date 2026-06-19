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Экс-премьер Моравецкий: Польша проиграла, одобрив визит Зеленского в Гданьск

Польша снова пошла на уступки Киеву, когда согласилась принять президента Украины Владимира Зеленского в рамках конференции по украинскому конфликту в Гданьске. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Польша снова пошла на уступки Киеву, когда согласилась принять президента Украины Владимира Зеленского в рамках конференции по украинскому конфликту в Гданьске. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что руководство партии «Право и справедливость» ранее разработало собственную программу восстановления Украины, однако нынешний кабинет премьер-министра Дональда Туска отказался от ее реализации.

— Польшу здесь снова оттеснили на второй план. Польшу снова переиграли, — заявил Моравецкий в интервью радиостанции RMF24.

Вместе с тем экс-премьер Польши раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины наименование «героев УПА*».

29 мая в связи с решением Владимира Зеленского президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении политика ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.

16 июня пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что у украинского лидера есть несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь нацистов.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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