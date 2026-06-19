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В Комсомольске-на-Амуре брат убил родную сестру ударом ножа в спину

Следствие завершило расследование уголовного дела.

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, обвиняемого в убийстве родной сестры, — сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, трагедия произошла ночью 19 февраля 2026 года в квартире посёлка Молодёжный. Мужчина и его сестра распивали алкоголь, когда между ними вновь вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Ссора быстро переросла в насилие: обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс женщине удар в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

После происшествия мужчину задержали. На стадии следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением прокурора Комсомольского района направлено в суд для рассмотрения по существу.