В Комсомольске-на-Амуре брат убил родную сестру ударом ножа в спину

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, обвиняемого в убийстве родной сестры, — сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, трагедия произошла ночью 19 февраля 2026 года в квартире посёлка Молодёжный. Мужчина и его сестра распивали алкоголь, когда между ними вновь вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Ссора быстро переросла в насилие: обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс женщине удар в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.
После происшествия мужчину задержали. На стадии следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением прокурора Комсомольского района направлено в суд для рассмотрения по существу.