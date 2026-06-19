В Комсомольске-на-Амуре брат убил родную сестру ударом ножа в спину

По данным следствия, трагедия произошла ночью 19 февраля 2026 года в квартире посёлка Молодёжный. Мужчина и его сестра распивали алкоголь, когда между ними вновь вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Ссора быстро переросла в насилие: обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс женщине удар в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.