Адвокат сказала, могут ли белорусы лишиться своей квартиры из-за долгов по ЖКУ

Местный исполнительный и распорядительный орган в письменной форме должен предупредить собственника квартиры о необходимости погасить долг. Если белорус в течение месяца с момента получения предупреждения не погашает долг и нет возможности его погасить за счет другого имущества, то исполком может подать в суд иск о понуждении собственника жилого помещения к возмездному отчуждению жилья.