Адвокат сказала, могут ли белорусы лишиться своей квартиры из-за долгов по ЖКУ

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, могут ли белорусы лишиться своей квартиры из-за долгов по жилищно-коммунальным услугам. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Подобное, обращает внимание специалист, возможно. По статье 137 Жилищного кодекса регламентировано отчуждение жилого помещения также в случае уклонения от внесения платы за коммуналку и возмещения расходов на электроэнергию.
— Такая мера возможна, если собственник без уважительных причин имеет задолженность в течение шести месяцев (подряд), — отмечает Виктория Романчикова.
Местный исполнительный и распорядительный орган в письменной форме должен предупредить собственника квартиры о необходимости погасить долг. Если белорус в течение месяца с момента получения предупреждения не погашает долг и нет возможности его погасить за счет другого имущества, то исполком может подать в суд иск о понуждении собственника жилого помещения к возмездному отчуждению жилья.
В случае, если суд примет указанное решение, собственник должен самостоятельно произвести отчуждение жилого помещения в течение года с момента вступления в законную силу решения суда.
Если в течение года после вступления в законную силу решения суда собственник полностью погасил задолженность, то исполнение решения суда по этому делу прекращается.
Но может быть и ситуация, когда жилое помещение со стороны собственника отчуждено не было. В таком случае исполнительный комитет может подать иск в суд о принудительной продаже этого недвижимого имущества с публичных торгов.
При принудительной продаже исполком в течение двух месяцев передает бывшему собственнику другое жилое помещение, которое может быть меньше по площади и (или) уступать по потребительским качествам. Также жилое помещение может находиться в другом населенном пункте.
При этом белорусу будет выплачена стоимость проданного жилого помещения за вычетом стоимости передаваемого в собственность жилого помещения, затрат на отчуждение жилья и погашение задолженности по коммуналке, возмещению расходов на электроэнергию.
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