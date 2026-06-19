Губернатор Ростовской области принял участие в научном конгрессе по проблемам Азовского бассейна и Приазовья

«Азовское море как внутреннее море Российской Федерации — это зона нашей прямой и полной ответственности», — подчеркнул Юрий Слюсарь. Он перечислил наиболее острые вызовы: обеспечение водой, восстановление рыбных запасов, борьба с обмелением и разрушением берегов. По его словам, эти проблемы уже вышли за рамки научных дискуссий и стали вопросами продовольственной безопасности, бесперебойной работы транспорта и качества жизни миллионов жителей юга России.