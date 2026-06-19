Губернатор Ростовской области принял участие в научном конгрессе по проблемам Азовского бассейна и Приазовья

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие во Всероссийском научном конгрессе «Азовский бассейн и Приазовье: стратегические проблемы, угрозы и риски». Крупнейшая экспертная площадка, объединившая ведущих учёных, практиков и представителей власти, проходит в Ростове-на-Дону под эгидой Российской академии наук.
«Азовское море как внутреннее море Российской Федерации — это зона нашей прямой и полной ответственности», — подчеркнул Юрий Слюсарь. Он перечислил наиболее острые вызовы: обеспечение водой, восстановление рыбных запасов, борьба с обмелением и разрушением берегов. По его словам, эти проблемы уже вышли за рамки научных дискуссий и стали вопросами продовольственной безопасности, бесперебойной работы транспорта и качества жизни миллионов жителей юга России.
Правительство России уже утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план её реализации, и теперь от науки ждут не диагнозов, а решений, считает донской губернатор.
«Наша общая задача — перевести сигналы науки в язык конкретных совместных решений разных ведомств и в реальные инженерные проекты», — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор назвал Ростовскую область ключевым регионом для выполнения этой государственной стратегии. Он предложил участникам конгресса в ходе предстоящих секционных дискуссий выработать конкретную десятилетнюю программу совместных действий по оздоровлению Азовского моря и Приазовья — документ, который соединит научные разработки с реальными стройками и экологическими проектами.
Глава региона подчеркнул, что решение проблем Приазовья — общая задача для всех южных территорий, включая исторические регионы и Республику Крым.
«У нас одна земля, одно море и общее будущее», — сказал Юрий Слюсарь.
Президент РАН академик Геннадий Красников поддержал донского губернатора: стратегию развития Приазовья нужно дополнить реальной, конкретной программой действий. Ключевое условие её эффективности — участие всех субъектов, расположенных в Приазовье. При этом инициатива не должна ограничиваться рамками одного региона: Ростовская область является здесь центральным звеном, однако проблема носит системный характер для всей территории Приазовья, поэтому главы всех заинтересованных регионов должны присоединиться к этой работе и подписать соответствующие документы.
Геннадий Красников подчеркнул, что Российская академия наук готова оказать всестороннюю поддержку программе развития Приазовья. Экспертное сопровождение РАН позволит не только выработать действенные меры для предотвращения последствий и решения существующих проблем, но и придать программе действительно всероссийский масштаб, выведя её на уровень общенациональной значимости.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.