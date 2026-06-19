ДНР закупит пять бронированных скорых для обстреливаемых районов

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Пять бронированных машин скорой помощи поступят в ДНР в 2026 году. Их распределят в районах с самой сложной оперативной обстановкой, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Константин Масников.
«В настоящий момент в процессе приобретения пяти бронированных автомобилей скорой медицинской помощи. Идут конкурсные процедуры, по окончании конкурсных процедур они будут поставлены», — сказал Масников.
В Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили ТАСС, что уже располагают пятью бронированными скорыми, три из которых работают в Горловке, по одной — в Селидове и Ясиноватой.