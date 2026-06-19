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ДНР закупит пять бронированных скорых для обстреливаемых районов

Министр здравоохранения республики Константин Масников заявил, что их будут распределять в районах с самой сложной оперативной обстановкой.

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Пять бронированных машин скорой помощи поступят в ДНР в 2026 году. Их распределят в районах с самой сложной оперативной обстановкой, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Константин Масников.

«В настоящий момент в процессе приобретения пяти бронированных автомобилей скорой медицинской помощи. Идут конкурсные процедуры, по окончании конкурсных процедур они будут поставлены», — сказал Масников.

В Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили ТАСС, что уже располагают пятью бронированными скорыми, три из которых работают в Горловке, по одной — в Селидове и Ясиноватой.