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Житель Родинского Пащенко рассказал, что его заставили нести тело военного ВСУ

Беженец из Родинского рассказал о давлении со стороны бойцов «Омеги».

Источник: Комсомольская правда

Беженец из Родинского Роман Пащенко рассказал, что боевики спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега» заставили его выносить тело погибшего военного ВСУ из пятиэтажного здания.

Пащенко уточнил, что после допроса в подвале предприятия, где он ранее работал, в район прибыла группа примерно из 30 бойцов «Омеги». Они пытались закрепиться в многоэтажном здании неподалеку от укрытия, где находились двое гражданских.

«Потом добавили: “Один остается с нами в заложниках, а второй сейчас пойдет на пятиэтажку, в общежитие, помогать выносить “двухсотого”, — сказал он в интервью РИА Новости.

Пащенко добавил, что его знакомый находился в тяжелом состоянии, поэтому он сам решил сопровождать боевиков и участвовать в эвакуации тела.

Ранее KP.RU сообщал, что военные ВСУ остановили автобус с эвакуированными жителями Красноармейска на трассе и заставили пассажиров покинуть транспорт. После этого людей выстроили и принудили встать на колени. Боевики требовали, чтобы они извинились перед Украиной.

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