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Цены за отдых в санаториях Башкирии: власти объяснили, из чего они складываются

Власти Башкирии объяснили причину высоких цен за отдых в санаториях.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии жалуются на дорогие путевки в республиканские санатории. В Министерстве земельных и имущественных отношений республики рассказали, из чего складывается стоимость отдыха.

По словам местных жителей, десять дней в санатории для семьи из четырех человек обходятся дороже поездки в Турцию или Сочи. Один из жителей предложил частично финансировать путевки из бюджета — для тех, кто постоянно живет в республике.

В министерстве пояснили, что в регионе работают более 30 санаторно-курортных организаций. Восемь из них учреждены республикой в лице Минземимущества. На цену путевки влияют расходы на содержание корпусов, питание, медикаменты, оплату труда и налоги. При этом санатории стараются удерживать стоимость на конкурентоспособном уровне относительно других регионов Приволжского федерального округа.

Ведомство также отметило, что здравницы регулярно проводят сезонные акции и дают скидки — в том числе пенсионерам. Кроме того, санатории участвуют в программах социальной поддержки отдельных категорий граждан.