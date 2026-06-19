Свыше 30 точек книгообмена открыто в Нижнем Новгороде

В настоящее время в Нижнем Новгороде действует более 30 точек книгообмена. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте культуры.
Основу инфраструктуры составляют специализированные зоны для обмена книгами в Центральной городской детской библиотеке им. Горького (ул. Ефремова, 2), Центральной районной библиотеке им. Фурманова (пр. Ленина, 14), Центральной районной библиотеке им. Достоевского (ул. Гороховецкая, 18А), Центральной городской библиотеке им. Ленина (ул. Советская, 16) и в других муниципальных библиотеках Нижнего Новгорода.
В департаменте культуры подчеркнули, что свободный книгообмен не является обязательным условием работы библиотек: точки создаются по мере возможности и востребованности у читателей.
«В планах ЦБС Автозаводского района открытие точек в Центре деловой и правовой информации на пр. Кирова, 6; в библиотеке им. В. В. Маяковского на ул. Комсомольской, 2, а также в “Книжном парке” на пр. Молодежном, 44б. ЦБС Нижегородского района планирует организовать точки книгообмена в Соседском центре “Вместе” (ул. Донецкая, 5) и в библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Яблоневая, д. 6)», — говорится в сообщении.
Также по принципу книгообмена работают «отели для книг» на территории парка «Швейцария», точки на пригородном вокзале, в кинотеатре «Буревестник», на Нижегородской ярмарке и в торговом центре «ЦУМ».
Напомним, что правительство Нижегородской области и публичная научно-техническая библиотека России подписали соглашение о сотрудничестве.