Свыше 30 точек книгообмена открыто в Нижнем Новгороде

«В планах ЦБС Автозаводского района открытие точек в Центре деловой и правовой информации на пр. Кирова, 6; в библиотеке им. В. В. Маяковского на ул. Комсомольской, 2, а также в “Книжном парке” на пр. Молодежном, 44б. ЦБС Нижегородского района планирует организовать точки книгообмена в Соседском центре “Вместе” (ул. Донецкая, 5) и в библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Яблоневая, д. 6)», — говорится в сообщении.