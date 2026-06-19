В Красноярске появились инклюзивные автобусные экскурсии для маломобильных горожан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инклюзивные автобусные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья начали проводить по краевой столице. Проект реализуют городской туристско-информационный центр и АНО «Шаг за шагом к мечте».
Первая тестовая экскурсия уже состоялась. Участники посетили набережную имени Х. М. Совмена, Покровский парк и сквер Космонавтов. Такие экскурсии планируют проводить круглый год два раза в месяц.
Сейчас для маломобильных туристов адаптирован один автобусный и два пешеходных маршрута. В дальнейшем их количество будут увеличивать. К 400-летию Красноярска все городские экскурсионные маршруты планируют пересмотреть с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Развивать инклюзивный туризм помогают и новые специализированные микроавтобусы, закупленные администрацией города. Каждый из них рассчитан на семь пассажиров, включая два места для маломобильных граждан, сообщает мэрия.
Кроме автобусных экскурсий, в Красноярске уже действуют два адаптированных пешеходных маршрута по левому и правому берегам города. Они проходят по благоустроенным набережным, паркам и общественным пространствам. Пешеходные экскурсии проводятся дважды в месяц с мая по сентябрь.
Как отметили организаторы проекта, развитие доступной туристической среды является одной из задач подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею города.
Записаться на экскурсии можно на сайте проекта «Шаг за шагом к мечте» или в туристско-информационном центре по телефону 285−26−82.