В Красноярске появились инклюзивные автобусные экскурсии для маломобильных горожан

Сейчас для маломобильных туристов адаптирован один автобусный и два пешеходных маршрута. В дальнейшем их количество будут увеличивать. К 400-летию Красноярска все городские экскурсионные маршруты планируют пересмотреть с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.