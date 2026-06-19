Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске появились инклюзивные автобусные экскурсии для маломобильных горожан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инклюзивные автобусные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья начали проводить по краевой столице. Проект реализуют городской туристско-информационный центр и АНО «Шаг за шагом к мечте».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инклюзивные автобусные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья начали проводить по краевой столице. Проект реализуют городской туристско-информационный центр и АНО «Шаг за шагом к мечте».

Первая тестовая экскурсия уже состоялась. Участники посетили набережную имени Х. М. Совмена, Покровский парк и сквер Космонавтов. Такие экскурсии планируют проводить круглый год два раза в месяц.

Сейчас для маломобильных туристов адаптирован один автобусный и два пешеходных маршрута. В дальнейшем их количество будут увеличивать. К 400-летию Красноярска все городские экскурсионные маршруты планируют пересмотреть с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Развивать инклюзивный туризм помогают и новые специализированные микроавтобусы, закупленные администрацией города. Каждый из них рассчитан на семь пассажиров, включая два места для маломобильных граждан, сообщает мэрия.

Кроме автобусных экскурсий, в Красноярске уже действуют два адаптированных пешеходных маршрута по левому и правому берегам города. Они проходят по благоустроенным набережным, паркам и общественным пространствам. Пешеходные экскурсии проводятся дважды в месяц с мая по сентябрь.

Как отметили организаторы проекта, развитие доступной туристической среды является одной из задач подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею города.

Записаться на экскурсии можно на сайте проекта «Шаг за шагом к мечте» или в туристско-информационном центре по телефону 285−26−82.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше