Зеленогорка забрала чужие деньги из банкомата и попала под «уголовку» (видео)

О хищении 10 тысяч рублей в полицию заявил мужчина. В ходе разбирательства выяснилось, что он внес через банкомат две купюры по 5 тысяч рублей, но из-за технического сбоя операция не была завершена, и деньги вернулись в купюроприемник. Не заметив этого, он ушел и отправился за покупками, а позже увидел, что средства не зачислились на счет.