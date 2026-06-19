Зеленогорка забрала чужие деньги из банкомата и попала под «уголовку» (видео)

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Зеленогорска, которая забрала чужие деньги из банкомата.
О хищении 10 тысяч рублей в полицию заявил мужчина. В ходе разбирательства выяснилось, что он внес через банкомат две купюры по 5 тысяч рублей, но из-за технического сбоя операция не была завершена, и деньги вернулись в купюроприемник. Не заметив этого, он ушел и отправился за покупками, а позже увидел, что средства не зачислились на счет.
«Сотрудники полиции установили, что к хищению наличных причастна ранее не судимая местная жительница. Проходя мимо банкомата, она обнаружила оставленные в купюроприемнике деньги, забрала их, положила в карман и спешно ретировалась», — рассказали в ГУ МВД и показали видео с места событий.
Женщина не предприняла никаких мер для установления владельца денег, передачи их сотрудникам банка, либо обращения в полицию, и распорядилась ими по своему усмотрению.
В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере до 200 тысяч рублей; либо обязательные, исправительные или принудительные работы; либо лишение свободы на срок до 5 лет.
В ГУ МВД напомнили, что обнаруженные в банкомате деньги не являются находкой: «У денег есть законный владелец, а их присвоение может повлечь уголовную ответственность. Если вы обнаружили денежные средства, оставленные в банкомате или другом общественном месте, необходимо сообщить об этом сотрудникам организации, либо обратиться в полицию».
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