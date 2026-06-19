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Жуткая вонь накрыла юг Волгограда

Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались на невыносимый запах сероводорода, который они ощущают.

Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались на невыносимый запах сероводорода, который они ощущают на протяжении всей ночи с 18 на 19 июня.

— Знакомая всем вонь, похожая на сероводород, накрыла улицы. Особенно тяжело дышать на бульваре Энгельса, — сообщают жители в местных пабликах.

Похожие «ароматы» люди ощущали в заканальной части, на «Юбилейном», в Верхней Сарепте, на ул. Панферова.

— Вонь лютая, особенно ближе к утру, — констатируют жители.

— Воняет дихлофосом. Может, кто тараканов травит? — задаются вопросом горожане.

В местных пабликах, где активно обсуждают произошедшее, жители озвучивают и другие версии вероятного источника «ароматов». Так, по их словам, запах исходит от промышленных отстойников или с территории бывшего химзавода, где «что-то жгут».

Ситуация выясняется в экологических службах региона.

Напомним, что жители Красноармейского района регулярно жалуются на качество атмосферного воздуха, особенно в ночное время. Экологи реагируют на сообщения, проводят выездные исследования, но через какое-то время ситуация снова повторяется.

Фото из архива V102.RU.

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