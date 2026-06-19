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Двое мужчин сели в тюрьму за шпонаж в пользу Китая

В Великобритании двух бывших чиновников приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу Китая.

В Великобритании двух бывших чиновников приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу Китая. Экс-сотрудник британской иммиграционной службы и бывший офицер полиции Гонконга собирали данные о местных сторонниках демократии, — пишет Independent.

Осуждённые действовали по указке куратора из Лондона, который был связан с китайскими спецслужбами. Они вели слежку за диссидентами, выясняя их адреса, автомобили и активность в соцсетях. Внимание уделялось и британским политикам, критиковавшим Пекин.

Попытка похитить из квартиры подозреваемую в мошенничестве женщину привела к аресту всей группы. При обыске у одного из шпионов нашли фальшивое полицейское удостоверение. Суд признал их действия преднамеренными и наносящими реальный вред жертвам, которые находились в страхе.

Этот процесс стал одним из первых, проведённых по новому британскому закону о национальной безопасности. Осуждённые получили 10 и 8 лет лишения свободы соответственно за помощь иностранной разведке и должностные преступления.

Пентагон озаботился перешедшим все границы шпионажем с неожиданной стороны.

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