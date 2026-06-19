Двое мужчин сели в тюрьму за шпонаж в пользу Китая

Осуждённые действовали по указке куратора из Лондона, который был связан с китайскими спецслужбами. Они вели слежку за диссидентами, выясняя их адреса, автомобили и активность в соцсетях. Внимание уделялось и британским политикам, критиковавшим Пекин.