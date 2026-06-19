Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярских работодателей хотят наказывать за отказ устраивать бойцов СВО

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за отказ в трудоустройстве участникам СВО в рамках установленных квот.

Депутатые Заксобрания Красноярского края одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за отказ в трудоустройстве участникам СВО в рамках установленных квот. Документ вводит административную ответственность для работодателей, игнорирующих обязательства по приему на работу ветеранов боевых действий.

Размер взысканий составит для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП — от 5 до 10 тысяч, для юрлиц — от 10 до 30 тысяч рублей. Надзор за соблюдением требований будет осуществлять служба занятости.

Ранее сообщалось о подготовке чиновников из бывших бойцов СВО. Они уже работают в муниципалитетах.