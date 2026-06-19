На каких улицах Калининграда не будет света 19 июня

В Калининграде в пятницу, 19 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 12:00 света не будет на:
пр. Победы, 190, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212−212а, 216, 218, 224, 228, 230, 232−233, 235, 237, 239, 241−243, 245, 248, 250−251а, 257, 261, 263−265, 271, 273, 279, 281; пер. Лесная Аллея, 1, 3, 5−8.
С 9:00 до 14:00 без света останутся улицы:
Маршала Борзова, 2−10, 12−41, 43−53, 55−59, 61−65; Комсомольская, 91а-в, 101, 103, 105; Красная, 115, 136, 136б, 138−140.
С 9:00 до 18:00 электричество отключат на ул. Летняя, 3, 3а, 3 г.
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