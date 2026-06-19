Ростовский ипподром стал выявленным объектом культурного наследия

17 июня комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области провел заседание рабочей группы по установлению историко-культурной ценности Ростовского ипподрома. По результатам заседания было принято решение о включении ипподрома в перечень выявленных объектов культурного наследия.
«Областной комитет принял важное решение на заседании рабочей группы: наш ипподром — культурное и историческое наследие Дона. До революции здесь активно проходила жизнь ростовчан: например, первый футбольный матч в городе 1907-м провели именно на ипподроме, но это был не просто спортивный объект! У территории и архитектурная, и ландшафтная ценность. Это, по сути, достопримечательное место», — отметил в своем канале «Макс» заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
В ближайшее время комитет подготовит нормативно-правовой акт о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории. После утверждения документ будет опубликован на официальном портале правовой информации региона http://pravo.donland.ru/.
Напомним, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь считает, что на месте Ростовского ипподрома нельзя допустить безликую многоэтажную застройку. Вместо очередных многоэтажек предлагается создать общественное пространство, учитывая интересы всех групп горожан.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.