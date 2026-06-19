Ростовский ипподром стал выявленным объектом культурного наследия

«Областной комитет принял важное решение на заседании рабочей группы: наш ипподром — культурное и историческое наследие Дона. До революции здесь активно проходила жизнь ростовчан: например, первый футбольный матч в городе 1907-м провели именно на ипподроме, но это был не просто спортивный объект! У территории и архитектурная, и ландшафтная ценность. Это, по сути, достопримечательное место», — отметил в своем канале «Макс» заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.