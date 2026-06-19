В ночь на 22 июня на набережной Перми проведут акцию «Свеча Памяти»

Жителей Перми ждут 21 июня в 22:00 на набережной Камы. В районе амфитеатра из тысяч зажженных свечей создадут масштабную «Огненную картину войны». Ее посвятят вкладу Прикамья в Великую Победу. Главным символом единства пермяков станет горящая надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ».