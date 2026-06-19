В Хабаровске трое мошенников получили до 8,5 лет колонии за хищение 183 миллионов рублей

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор по громкому делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались трое жителей края, а общая сумма ущерба превысила 183 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, организатором преступной схемы выступил генеральный директор лесозаготовительной организации. Вместе с двумя знакомыми и неустановленным сообщником, дело которого выделено в отдельное производство, он действовал в составе организованной группы с апреля 2017 года по май 2020 года.
Схема была продумана до мелочей. Злоумышленники преобразовали общество в производственный кооператив, а затем исключили из числа пайщиков двух иностранных граждан. В результате афёры подельники получили полный контроль над паевым фондом предприятия и всем его имуществом. Ущерб иностранным инвесторам составил 144 миллиона рублей.
Но на этом криминальная деятельность не закончилась. Уже будучи председателем правления кооператива, тот же руководитель с июня 2019 года по апрель 2021 года похитил принадлежавшие одному из иностранцев денежные средства — ещё более 39 миллионов рублей.
Суд признал всех троих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ. С учётом роли каждого подсудимые получили реальные сроки — от 7 до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно назначены штрафы от 600 до 800 тысяч рублей. Также с осуждённых солидарно взыскано 144 миллиона рублей, а с одного из них — ещё более 39 миллионов. Приговор пока не вступил в законную силу.
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