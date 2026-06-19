В Хабаровске трое мошенников получили до 8,5 лет колонии за хищение 183 миллионов рублей

Суд признал всех троих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ. С учётом роли каждого подсудимые получили реальные сроки — от 7 до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно назначены штрафы от 600 до 800 тысяч рублей. Также с осуждённых солидарно взыскано 144 миллиона рублей, а с одного из них — ещё более 39 миллионов. Приговор пока не вступил в законную силу.