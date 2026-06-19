Трое выпускников Хабаровского края набрали по 100 баллов по профильной математике

«Высший балл по профильной математике получили одиннадцатиклассники Лицея инновационных технологий г. Хабаровска Роман Ибрагимов и Егор Пугаков, а также выпускник Математического лицея Артем Юдин. Еще 16 человек получили от 95 до 99 баллов. Это выпускники Краевого центра образования, хабаровских школ № 1, 30, 77, 80, гимназии № 1, Лицея инновационных технологий, лицея “Ступени”, Математического лицея, школ № 16 и 32 г. Комсомольска-на-Амуре, школы № 2 г. Николаевска-на-Амуре и школы п. Дормидонтовка Вяземского округа», — уточнили в министерстве.