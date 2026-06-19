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Трое выпускников Хабаровского края набрали по 100 баллов по профильной математике

Еще 16 человек получили от 95 до 99 баллов.

Источник: AmurMedia

Стали известны результаты единого государственного экзамена по математике. В Хабаровском крае максимальные 100 баллов по математике профильного уровня получили трое выпускников, сообщили в министерстве образования и науки края. Профильную математику сдавали 2666 школьников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Высший балл по профильной математике получили одиннадцатиклассники Лицея инновационных технологий г. Хабаровска Роман Ибрагимов и Егор Пугаков, а также выпускник Математического лицея Артем Юдин. Еще 16 человек получили от 95 до 99 баллов. Это выпускники Краевого центра образования, хабаровских школ № 1, 30, 77, 80, гимназии № 1, Лицея инновационных технологий, лицея “Ступени”, Математического лицея, школ № 16 и 32 г. Комсомольска-на-Амуре, школы № 2 г. Николаевска-на-Амуре и школы п. Дормидонтовка Вяземского округа», — уточнили в министерстве.

Математику базового уровня сдавали 2647 человек, из них 1009 — получили оценку «5».

По итогам 5 экзаменов в копилке региона 24 стобалльных результата. Из них 11 — по русскому языку, 7 — по химии, 3 — по математике профильного уровня, 2 — по литературе и 1 — по истории. Результат 95 — 99 баллов показали 89 выпускников, из них шесть имеют высокобалльные результаты сразу по двум учебным предметам.

Напомним, что выпускники региона, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 9 июля. Сегодня проходит ЕГЭ по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 22 по 25 июня определены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Пересдать один из предметов по выбору выпускники смогут 8 и 9 июля.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе максимальные 100 баллов по русскому языку получили 11 выпускников.