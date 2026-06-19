Вузы Хабаровского края открывают новые направления подготовки

Приёмная кампания в России начнётся завтра, 20 июня. Вузы Хабаровского края готовы принимать документы от абитуриентов и отвечать на их вопросы. Накануне корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» посетил пресс-конференцию с участием ректоров и проректоров ведущих вузов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Руководители образовательных организаций рассказали о новых направлениях подготовки, изменениях в правилах поступления, а также дали абитуриентам ряд ценных советов для успешного поступления.
Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин сообщил, что вуз разработал девять новых образовательных программ. Например, по мнению ректора ТОГУ, будет востребована новая программа в области архитектурного и ландшафтного проектирования. Трансформация дальневосточных городов, реализация их мастер-планов повышают востребованность специалистов с такими компетенциями.
— Программа в области автономных киберфизических систем. Сегодня один из ключевых трендов развития инженерных направлений — автоматизация процессов и производств. Растёт количество безлюдных фабрик; процессов, которые автоматизируются, соответственно, спрос на таких специалистов кратно вырос. Новая программа в области сенсорных и управляющих систем, а также робототехнических комплексов. Сегодня беспилотниками уже никого не удивишь, но от отдельных беспилотников или автоматизированных систем мы переходим к комплексным решениям, где отдельные управляющие системы работают в кооперации друг с другом. Программа «Языковое сопровождение международного бизнеса», которую мы открыли в сетевом партнёрстве с МГИМО. Грузо- и товарооборот между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом растёт год от года. Спрос на специалистов, которые могли бы системно комплексно сопровождать данные процессы, только увеличивается, — рассказал Юрий Марфин.
Ректор ТОГУ напомнил о действующей в вузе с прошлого года программе «Зеленая волна», благодаря которой не прошедшие на бюджет абитуриенты могут гарантированно поступить на выделенные места со снижением стоимости обучения на 100%. В этом году для поступающих в рамках этой программы выделено 89 мест.
Юрий Марфин напомнил также, что ТОГУ продолжает автоматизацию рабочих процессов для удобства взаимодействия абитуриентов и студентов с вузом. В этом году запущен новый лендинг, который содержит сведения обо всех действующих образовательных программах университета. Работает калькулятор ЕГЭ, с помощью которого абитуриенты, исходя из сданных ЕГЭ и полученных баллов, могут оценить возможность поступления на те или иные направления и специальности.
Проректор по учебной работе Дальневосточного государственного университета путей сообщения Артем Ляскин рассказал, что вуз запустил несколько новых программ, связанных с вопросами экономической безопасности, таможенной логистики, программирования, развитием автоматизированных систем, в том числе и беспилотных. Вуз ы этом году реализует две новых программы на английском языке — Организация транспортно-логистического обслуживания и Сервисное обеспечение транспортно-логистической деятельности. наиболее востребованными направлениями подготовки в ДВГУПС остаются подвижной состав, автоматизация телекоммуникаций, инфраструктурное и транспортное строительство, энергетика. Отдельно Артем Ляскин остановился на международной деятельности вуза. Летние и зимние школы ДВГУПС представляют из себя адаптационные образовательные программы для иностранных студентов.
— Мы считаем, что каждый наш студент, который попадает в университет, должен и имеет право попасть на международный образовательный модуль. И мы сделаем под любого абитуриента программу, по которой он сможет поехать за рубеж и изучить соответствующий образовательный блок, — рассказал Артем Ляскин.
Хабаровские вузы реализуют сетевые программы. Так, ДВГУПС и ТОГУ предлагают абитуриентам возможность развиваться в сфере роботизации. ДВГУПС совместно с Дальневосточной государственной академией физической культуры будут реализовывать программу «Спортивная информатика».
Ответственный секретарь приёмной комиссии Дальневосточного государственного медицинского университета Наталья Чернышёва отметила, что в этом году контрольные цифры приёма практически не изменились, абитуриенты претендуют на 471 место. Наиболее востребованной специальностью остается «Стоматология», а также «Лечебное дело». Все больший интерес абитуриенты проявляют к «Клинической психологии». Стабильным остается интерес и к программам среднего профессионального образования. Абитуриенты действующего при вузе Медико-фармацевтического колледжа стремятся учиться по направлению стоматология и фармация.
Обновилась процедура поступления, теперь вступительные испытания абитуриенты проходят в цифровом виде, заявления на поступление в вуз — через портал «Госуслуги», колледжи и ординатуру — через личный кабинет абитуриента на сайте вуза.
— Также после третьего курса наши студенты могут сдать экзамен и получить разрешение на трудоустройство средним медицинским работникам. Шестикурсники, педиатры и лечебники могут работать параллельно, проходя ординатуру участковыми терапевтами, участковыми педиатрами. Ординаторы после первого курса, также после сдачи экзамена, допускаются к работе в должности врача-стажера, — рассказала Наталья Чернышева.
Представители вузов остановились на квотах для абитуриентов, относящихся к особым категориям. С этого года она предусмотрена для вдов и вдовцов участников специальной военной операции. Нововведение этого года также — профильное поступление на программы бакалавриата после окончания организаций СПО. Напомнили о действующих кадровых центрах и помощи студентам в трудоустройстве, а также программах поддержки в виде стипендий.
Ректоры и проректоры вузов напомнили абитуриентам, что подавать документы на поступление они могут с 20 июня, и напомнили о необходимости внимательно отслеживать все этапы подачи документов, чтобы избежать ошибок. Одной из них назвали подачу абитуриентами документов через аккаунты родителей на Госуслугах. Создать трудности могут и некачественно отсканированные листы, несоблюдение сроков подачи заявлений. Особенно на специальности, которые требуют прохождения внутренних испытаний в вузах. Сроки приёма в этом случае истекают раньше.