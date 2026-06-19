Вузы Хабаровского края открывают новые направления подготовки

— Программа в области автономных киберфизических систем. Сегодня один из ключевых трендов развития инженерных направлений — автоматизация процессов и производств. Растёт количество безлюдных фабрик; процессов, которые автоматизируются, соответственно, спрос на таких специалистов кратно вырос. Новая программа в области сенсорных и управляющих систем, а также робототехнических комплексов. Сегодня беспилотниками уже никого не удивишь, но от отдельных беспилотников или автоматизированных систем мы переходим к комплексным решениям, где отдельные управляющие системы работают в кооперации друг с другом. Программа «Языковое сопровождение международного бизнеса», которую мы открыли в сетевом партнёрстве с МГИМО. Грузо- и товарооборот между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом растёт год от года. Спрос на специалистов, которые могли бы системно комплексно сопровождать данные процессы, только увеличивается, — рассказал Юрий Марфин.