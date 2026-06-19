Ксения Собчак раскрыла, с кем встречается блогер Анастасия Миронова

В феврале Миронова рассталась с рэп-музыкантом Наваи Бакировым. Артист провел День святого Валентина в клубе «Родина». Он оставался там с друзьями до утра. При этом в социальных сетях создавалась видимость того, что музыкант отмечает праздник вместе с Мироновой. Однако вскоре после этого девушка улетела в Дубай в одиночестве.