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Ксения Собчак раскрыла, с кем встречается блогер Анастасия Миронова

Новым бойфрендом блогерши Анастасии Мироновой стал директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак.

Новым бойфрендом блогерши Анастасии Мироновой стал директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая обратила внимание на детали в соцсетях предполагаемой пары: по ее словам, у них обнаружили фотографии, сделанные в одной и той же локации.

— Это, кстати, парижские апартаменты в престижном квартале Одеон в центральном шестом округе. Настю как раз не так давно видели с парнем именно в Париже. К слову, Дмитрий прошел в компании большой путь, от старта в «Яндекс Такси» до директора всей бизнес-группы Поисковых сервисов и искусственного интеллекта, — отметила Собчак в своем Telegram-канале.

В феврале Миронова рассталась с рэп-музыкантом Наваи Бакировым. Артист провел День святого Валентина в клубе «Родина». Он оставался там с друзьями до утра. При этом в социальных сетях создавалась видимость того, что музыкант отмечает праздник вместе с Мироновой. Однако вскоре после этого девушка улетела в Дубай в одиночестве.

До этого блогерша рассказывала, как решила проучить артиста за игнорирование, — девушка инсценировала собственную смерть.

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