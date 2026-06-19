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Певица Куртукова ответила Тинькову* на критику песни «Матушка» на курортах Европы

Недавно бизнесмен Олег Тиньков* высмеял россиян, которые часто подпевают популярной песне «Матушка» на дорогих курортах в Европе. Исполнительница Татьяна Куртукова решила ответить на его критику.

Недавно бизнесмен Олег Тиньков* высмеял россиян, которые часто подпевают популярной песне «Матушка» на дорогих курортах в Европе. Исполнительница Татьяна Куртукова решила ответить на его критику.

— Это недружественные страны. Что вы сюда приезжаете? Еще приходят и песню «Матушка-занозушка» ставят. Ну как это? Это же бред! А что ж ты это ставишь во Франции? — утверждал предприниматель.

Певица записала видеообращение, в котором отреагировала на его высказывания. Она спросила у бизнесмена, почему он хочет «запретить русским людям быть русскими, петь, танцевать».

— Просто признайте честно: тоже, да, хотели, наверное, пуститься в пляс, просто стесняетесь, как обычно. Ничего. Ну что, лепите пельмени? У вас это когда-то очень хорошо получалось, — сказала певица.

До этого певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип «Россия-мама», в котором с помощью искусственного интеллекта «оживил» фотографии иноагентов и «заставил» их хором подпевать.

*Олег Тиньков признан иностранным агентом на территории России по решению Минюста РФ.

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