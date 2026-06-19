Более 2,4 тысячи контейнеров получили муниципалитеты Красноярского края для обновления инфраструктуры сбора твёрдых коммунальных отходов. Среди получателей наиболее крупных партий: Красноярск, Балахтинско-Новосёловский, Рыбинский, Манско-Уярский и Канский округа. Кроме того, емкости для сбора мусора отправили в Ачинский, Богучанский, Шарыповский, Иланско-Нижнеингашский, Назаровский, Енисейский и Боготольский округа. В 2026 году обновление инфраструктуры ТКО охватит 28 муниципалитетов. На создание и модернизацию площадок для складирования отходов выделено 285,5 миллионов рублей, на закупку контейнеров — 70 миллионов рублей. Всего в территориях установят 2517 контейнеров, сообщили в министерстве экологии Красноярского края.
Округа Красноярского края получат более 2,5 тысячи контейнеров для сбора мусора
Более 2,4 тысячи контейнеров получили муниципалитеты Красноярского края для обновления инфраструктуры сбора твёрдых коммунальных отходов. Среди получателей наиболее крупных партий.