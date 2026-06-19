Как не поймать «зуд купальщика»: жителей Челябинской области предупредили об опасности диких пляжей

В первую очередь необходимо выбирать только официально открытые пляжи, у которых есть санитарно-эпидемиологическое заключение. Во время заплывов и ныряния важно держать рот на замке, а при наличии свежих царапин на коже от купания лучше вообще на время отказаться. Сразу после выхода на берег специалисты советуют ополоснуться чистой водой, умыться и аккуратно удалить остатки влаги из ушей полотенцем.