Как не поймать «зуд купальщика»: жителей Челябинской области предупредили об опасности диких пляжей

По информации Роспотребнадзора Челябинской области, с точки зрения безопасности все водные объекты сильно отличаются друг от друга. Самый большой риск подхватить неприятную болезнь традиционно сохраняется в стоячей или слабо проточной воде. Санитарные врачи настоятельно рекомендуют обходить стороной небольшие заросшие пруды, слишком прогретые мелкие озёра, затопленные карьеры, а также любые необорудованные места отдыха.
Лидерами среди пляжных болезней в регионе остаются опасные кишечные инфекции. Достаточно случайно хлебнуть загрязнённой воды, чтобы обеспечить себе тяжёлые выходные с ротавирусом, энтеровирусом, дизентерией или сальмонеллёзом. Чуть реже по здоровью бьют паразиты, такие как лямблии и криптоспоридии, вызывающие долгую изнурительную диарею.
Кроме того, если в воде присутствуют личинки паразитов или токсины водорослей, кожа человека моментально отреагирует высыпаниями и дерматитом. Грязная вода легко провоцирует наружный отит, когда сильно болит и стреляет в ухе, а также конъюнктивит.
Защитить себя и детей от неприятных последствий на водоёмах Челябинской области не так уж сложно, если соблюдать базовую гигиену.
В первую очередь необходимо выбирать только официально открытые пляжи, у которых есть санитарно-эпидемиологическое заключение. Во время заплывов и ныряния важно держать рот на замке, а при наличии свежих царапин на коже от купания лучше вообще на время отказаться. Сразу после выхода на берег специалисты советуют ополоснуться чистой водой, умыться и аккуратно удалить остатки влаги из ушей полотенцем.
Купальный сезон в Челябинской области стремительно набирает обороты. После затяжного периода дождей в регион наконец пришло долгожданное летнее тепло, а дневная температура воздуха начала стабильно держаться в пределах от +24 до +29 градусов. Вместе с воздухом начала активно прогреваться и вода в местных реках и озёрах.