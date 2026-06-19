В двух районах Ростовской области за ночь сбили БПЛА

В ночь на 19 июня в небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Дроны сбили в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.
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