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Reuters: переговоры США и Ирана 19 июня в Бюргенштоке не состоятся

В швейцарском Бюргенштоке отменили запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры Соединенных Штатов Америки и Ирана, запланированные на 19 июня в Бюргенштоке, не состоятся, как планировалось ранее. Об этом со ссылкой на МИД Швейцарии сообщает Reuters.

До этого в Белом доме проинформировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не вылетать в Швейцарию в пятницу, 19 июня. Там он должен был подписать меморандум с Тегераном. Там отметили, что логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент известно, что вице-президент не уезжает сегодня вечером.

В свою очередь Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США об окончании вооруженного конфликта. Хаменеи подчеркнул, что придерживался иного мнения в заключении соглашении с американцами.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к применению силы, если Иран нарушит условия договоренностей.

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