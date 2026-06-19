В Прикамье воскресенье 21 июня станет одним из самых тёплых дней месяца

С юго-западными ветрами в регион будет поступать умеренно тёплый и влажный воздух, осадки станут более обильным. В пятницу погоду определяет циклон. Днём ожидаются ливни и грозы, на юге и юго-востоке возможны шквалы до 20 м/с и мелкий град. Температура +19… +24°С, в Перми до +22°С.