В Прикамье воскресенье 21 июня станет одним из самых тёплых дней месяца

21 июня в Пермском крае станет одним из самых тёплых дней месяца, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
С юго-западными ветрами в регион будет поступать умеренно тёплый и влажный воздух, осадки станут более обильным. В пятницу погоду определяет циклон. Днём ожидаются ливни и грозы, на юге и юго-востоке возможны шквалы до 20 м/с и мелкий град. Температура +19… +24°С, в Перми до +22°С.
В субботу с утра дожди начнутся на юго-западе, днём ливни и грозы в центре. Ночью +10… +15°С, днём +20… +25°С. В Перми днём до +24°С. Основная зона осадков пройдёт вечером и в ночь на воскресенье по западу края — до 20−30 мм.
В воскресенье днём дожди сместятся на север. На юге и в Перми возможна пауза. Ночью +12… +17°С, днём +20… +25°С, на юго-востоке до +28°С. В Перми днём +24… +26°С — один из самых тёплых дней июня.
В начале следующей недели ожидается новая порция дождей и гроз.